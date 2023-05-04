Zonguldak'ın tanıtım etkinliğinde buluşacaklar

Zonguldak Valiliği koordinasyonunda çalışmalarını sürdüren Zonguldak Turizm Tanıtım Grubu tarafından Zonguldak'ın tanıtım etkinlikleri devam ediyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Boğaziçi Bölge Temsil Kurulu (BTK) koordinasyonunda ve Batı Karadeniz BTK üyelerin de destek verdiği profesyonel turizm acentaları 4-6 Mayıs tarihlerinde Zonguldak ev sahipliğinde “İki Katlı Şehir Zonguldak'ı Keşfet” info tur etkinliğinde Zonguldak'ı keşfetmek ve tanımak için bir araya gelecek. Program çerçevesinde Zonguldak ilçeleri ve il merkezinde müzeler, mağaralar, şelaleler, antik kentler ve jeopark unsurları gezilecek, macera dolu farklı deneyim ve macera olanakları, tarihi, doğal, turistik güzellikler ile gastronomi unsurları acentalara tanıtılacak.

Visit Zonguldak markasıyla her geçen gün güçlenen ve Zonguldak Kömür Jeoparkı'yla uluslararası markalaşma yolunda hızla ilerleyen Zonguldak'ın info tur sayesinde turistik destinasyon olarak da acenta programlarına daha fazla girmesi, bölgeye gelen ziyaretçi sayısının artması ve turizm gelirlerinin yükseltilmesi amaçlanıyor.

Yaklaşık 38 tur acentasının katılacağı etkinlik sonunda Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz başkanlığında bir değerlendirme ve istişare toplantısı da düzenlenerek tur kapsamında acentaların gözlemleri değerlendirilecek varsa eksikliklerin giderilmesine yönelik tedbirler alınacak.

Zonguldak Turizm Tanıtım Grubunda Zonguldak Valiliği, Zonguldak Belediyesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak İl Özel İdaresi, Zonguldak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası, Zonguldak Turizm Platformu ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansından temsilciler yer alıyor. Zonguldak Turizm Tanıtım Grubu tarafından koordine edilen turun düzenlenmesine Zonguldak Belediyesi, Ereğli Belediyesi, Filyos Belediyesi, Zonguldak TSO ve Devrek TSO da ayrıca katkıda bulunuyor.

Etkinlikte ziyaret edilecek yerler arasında;

Kdz. Ereğli Kent Müzesi, Gazi Alemdar Gemi Müzesi, Elpek Bezi Atölyesi, Cehennemağzı Mağaraları, Fetih Çınarları, Yumurta Kayalar, Gökgöl Mağarası, Zonguldak Maden Müzesi ve Kömür Deneyim Ocağı, Karaelmas Maden Şehitleri Müzesi, Kömüre Giden Demiryolu (Yeşil Rota), Filyos Tios Antik Kenti, Devrek Bastonpark ve Baston Müzesi, Fener Mahallesi ve Varagel Tüneli, Harmankaya Şelaleleri gibi ilin önde gelen tarihi ve doğal güzellikleri yer alıyor.