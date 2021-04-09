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Zonguldak'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

Zonguldak’ın Elvanpazarcık beldesi akşam saatlerinde yağan kar yağışı sonrası beyaza büründü.

Zonguldak'ın Elvanpazarcık beldesi akşam saatlerinde yağan kar yağışı sonrası beyaza büründü.


Zonguldak'ta dün sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış kent merkezinde etkisi gösterirken, yüksek kesimlerde ise kara dönüştü. Özellikle kar yağışının etkiliği olduğu yerlerden biri de Elvanpazarcık beldesi oldu. Yağan kar yağışı sonrasında belde beyaza büründü. Kar yağışının gece saatlerinde de devam etmesi bekleniyor. Öte yandan hava sıcaklığı ise 5 dereceye kadar düştü.

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