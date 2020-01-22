Zonguldaklı 5 sporcu milli formayı kaptı

Ankara'da yapılan Kyokushin Ashihara Karate Türkiye Şampiyonasın'da Zonguldak Belediyespor Kulübü şampiyona da 3 birincilik, 2 ikincilik elde ederek toplamda 5 sporcu ay yıldızlı formayı giymeyi hak kazandı.

Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından 15-19 Ocak tarihleri arasında Ankara'da Elize Otelde Kyokushin Ashihara Karate Türkiye Şampiyonası yapıldı. Zonguldak Belediyespor Kulübü adına ter döken Havvanur Velioğlu yıldızlar 35 kilogramda birinci, Hazal Çatma 45 kilogramda yıldızlar birinci, Halil Yusuf Demir 35 kilogramda minikler birinci, Sude Erdoğan yıldızlar 40 kilogramda ikinci, İlayda Kara Gençler 65 kilogramda ikinci, Bekir Başkan minikler 40 kilogramda üçüncü, Muhammet Çiçek U22 65 kilogramda beşinci olarak tamamladı.

5 sporcu Zonguldak Belediyespor forması altında almış oldukları bu başarıyla ay yıldızlı formayı giymeye hak kazandı. Zonguldaklı sporcular ay yıldızlı forma altında Avrupa Şampiyonasında Türkiyeyi temsil edecek. Öte yandan veteranlar kategorisinde ise Bekir Kaya ise 95 Kg'da Türkiye ikincisi oldu.

''Hedef Avrupa Şampiyonluğu''

Destek veren herkese teşekkür eden Teakwondo antrenörü Bülent Çiçek, ''Sporcularımız birlikte Ankara'da düzenlenen Türkiye şampiyonasında 3 birincilik ve 2 ikincillik elde ederek 5 sporcumuz ay yıldızlı formayı giymeyi hak kazandık. Ayrıca şampiyona da bir üçüncü ve birde beşinci var. Bu bizim için gurur verici bir şey. Şimdi sırada Avrupa Şampiyonası var. İnşallah sporcularımız birlikte ay yıldızlı forma altında şampiyonluk hedefliyoruz. Bizlere destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz''dedi.