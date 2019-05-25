Zonguldaklı boksör madalya maçını kıl payı kaybetti

Zonguldaklı Milli Boksör Birol Aygün, ay-yıldızlı forma altında Çek Cumhuriyeti'nde devam eden Elit Boks Turnuvası'nda Norveçli rakibine 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Çek Cumhuriyeti'nde Elit Boks turnuvası devam ediyor. Zonguldak'ta ülkemizi temsilen milli boks antrenörü İshak Tiryaki yönetiminde milli sporcu Birol Aygün katıldı. Turnuvada ay-yıldızlı forma altında 75 kiloda ringe çıkan Birol, Alman ve Avusturalyalı rakiplerini geride bırakarak adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek final maçında Norveçli rakibi ile karşılaşan milli boksör Birol Aygün, şanssız bir maç çıkararak rakibine 3-2 mağlup oldu.

Milli Boks antrenörü İshak Tiryaki, "Bu turnuvalar Dünya Şampiyonası ve Olimpiyat için bir basamak. Neler yapabileceğimizi bu tür turnuvalarda görüyoruz. Her maçta bir kademe üstüne koyuyoruz, daha da tecrübe kazanıyoruz. Bu bize Olimpiyat yolunda rehber olacak. Bu tarz maçları daha çok yapmak amacındayız. İnşallah Zonguldak ve ülkemizi, bu yolda gidebileceğimiz en üst noktada temsil etmek istiyoruz" dedi.