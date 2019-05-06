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Zonguldaklı boksör Türkiye Şampiyonu oldu

Zonguldaklı milli boksör Yavuz Kargidan Yozgat’ta yapılan Gençler Türkiye Şampiyonası’nda +91 kg’da Türkiye Şampiyonu oldu.

Zonguldaklı milli boksör Yavuz Kargidan Yozgat'ta yapılan Gençler Türkiye Şampiyonası'nda +91 kg'da Türkiye Şampiyonu oldu.


Türkiye Boks Federasyonu tarafından 1-6 Mayıs tarihleri arasında Gençler Boks Türkiye Şampiyonası yapıldı. Zonguldak'ı temsilen müsabakalara milli boks antrenörü İshak Tiryaki yönetiminde milli sporcu Yavuz Kargidan +91 kg'da katıldı. Zonguldaklı boksör Yavuz Kargidan ringde bir birinden zorlu rakipleri geri bırakarak şampiyon oldu. Milli boksör Yavuz Kargidan, Eylül ayında Rusya'da yapılacak Gençler Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek.



"Hedefimiz Avrupa Şampiyonluğu"


Zonguldaklı milli boks antrenörü İshak Tiryaki, "Sporcum Yavuz Kargidan +91 kg'da Gençler kategorisinde şampiyon oldu. Çalışmalarımızın meyvesini alıyoruz. İlimizi en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. Şimdi sırada Avrupa Şampiyonası var. Yavuz'la beraber Eylül ayında Gençler Avrupa Şampiyonası'nda ay-yıldızlı forma altında ülkemizi temsil edeceğiz. Hedefimiz Avrupa şampiyonluğu" dedi.

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