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Zonguldaklı gazeteciden Miçotakis'e Yunanca tepki

Zonguldak’ta yerel bir gazetede köşe yazarlığı yapan gazeteci Ercan Demir, bugünkü köşe yazısını Yunanca yazarak Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’e tepki gösterdi.

Zonguldak'ta yerel bir gazetede köşe yazarlığı yapan gazeteci Ercan Demir, bugünkü köşe yazısını Yunanca yazarak Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e tepki gösterdi.


Yunanistan'da Dimokratika Gazetesi'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak manşetten küfür ve hakaret içeren yayınana Zonguldaklı gazeteci sert cevap verdi. Zonguldak'ta yayınlanan Yeni Adım Gazetesi Yazarı Ercan Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik manşetten küfür üzerine köşe yazısında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e tepki göstererek cevap verdi.


Köşe yazısını hem Türkçe ve hemde Yunanca yazarak yaşanan süreci yorumlayan Ercan Demir Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e "Cehenneme git" dedi.

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