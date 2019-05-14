Zonguldaklı genç oyuncuya Galatasaray talip oldu

Zonguldak'ın altyapı takımlarından Kozlu Taşkömürüspor'un 15 yaşındaki genç yeteneği Rıdvan Kızıltoprak'a Süper Lig'in dört büyüklerinden Galatasaray talip oldu.

Zonguldak'ın önemli altyapı takımlarından olan Kozlu Taşkömürspor, antrenör Abdulkadir Kalyoncu ve Turgay Yavuz yönetiminde Türk futboluna hizmet etmeye devam ediyor. Son olarak altyapıda oynadığı futbolla izleyenleri mest eden ve birçok profesyonel kulübün talip olduğu 15 yaşındaki sol bek oyuncusu Rıdvan Kızıltoprak'a Süper Lig'in dört büyüklerinden Galatasaray talip oldu. Kozlu Taşkömürüspor antrenörlerinin olumlu yanıt vermesinin ardından genç yetenek Kızıltoprak İstanbul'a hareket etti. 15 yaşındaki genç oyuncu Rıdvan Kızıltoprak, Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde altyapı hocalarının gözetiminde izlenerek denenecek. Rıdvan, Galatasaray altyapı hocalarının beğenmesi durumunda ise U-15 altyapı kampına dahil edilerek sarı-kırmızılı formayı giyecek.