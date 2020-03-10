Zonguldaklı gurbetçi amatör takıma başkan oldu

Zonguldak amatör kümede yer alan Polisgücüspor, başkanlık koltuğuna Almanya'da yaşayan gurbetçi işadamı Mete Gök'ü getirdi.Gurbetçi başkanın tek hedefi Polisgücüspor'un özlem duyduğu Süper Lige çıkartmak.

Zonguldak'ın 1.Amatör Küme takımlarından Polisgücüspor yeni sezon hazırlıklarına başladı. Yeni sezonda iddialı bir kadro oluşturarak yeniden özlem duyduğu Süper lige çıkmayı hedefleyen Polisgücüspor başkanlık koltuğuna iddialı bir ismi getirdi.Kırmızı Beyazlı takım Almanya'da yaşayan yurt dışında iş yapan 50 yaşındaki Zonguldaklı gurbetçi işadamı Mete Gök'ü getirdi.

''Hedefim Süper Lig''

İşadamı Mete Gök, kendisininde Zonguldaklı olduğunu söyleyerek,''Zonguldak ve Almanya'da iş yapıyorum. Bende buralıyım. Polisgücüspor şehirimizin amatör takımlarından bir tanesi. Bizlerde sporun ve sporcunun yanında olarak takımımıza sahip çıkmak istedik. Onların sonuna kadar arkasındayım. Maddi ve manevi destek vermeye hazırım. Yeterki başarılı olsunlar. Sinan hocamı da zaten tanıyorum. Başarılı bir hoca. İnşallah seneye güçlü bir kadro ile ligin tozunu attıracak. Hedefim Polisgücüspor'u yeniden Süper Lige çıkartmak. ''dedi.