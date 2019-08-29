Zonguldaklı judocular 5 madalya ile döndü

Sakarya'da yapılan Uluslararası Zafer Turnuvası'nda Zonguldaklı judocular; 2 altın, 2 bronz ve 1 gümüş madalya alarak madalyalara ambargo koydu.

Sakarya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 27-28 Ağustos tarihleri arasında Sakarya'da Uluslararası Zafer Kupası Judo turnuvası yapıldı. Turnuvaya 30 il ve 10 ülkeden 900 yakın sporcu katıldı. Turnuvada Zonguldak rüzgarı esti. Turnuvada Zonguldak'tan boy gösteren ümit bayanlar kategorisinde Elif Nas Bostancı 63 kilogramda birinci, 66 kilogramda Celal Çakır üçüncü, Büyük Erkekler kategorisinde ise 81 kilogramda Yiğit Uymaz üçüncü, 90 kilogramda Efe Uymaz ikinci, +100 kilogramda Çağrı Doğan birinci olarak ilimizi en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşadı. Zonguldaklı sporcular aldıkları başarılarla turnuvada adından söz ettirdi. Öte yandan Büyük Erkekler kategorisinde ise takım halinde üçüncü oldu.

Zonguldaklı Judo antrenörü Metin Sönmez, turnuvaya çok iyi hazırlandıklarını belirterek, "Bunun karşılığını da turnuvada 2 altın, 2 bronz ve 1 gümüş madalya alarak aldık. İnşallah daha çok çalışarak bu başarılara arttıracağız. Hedefimiz ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Bunun içinde var gücümüzle çalışıyoruz. Bizlere destek veren Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel ve Judo İl Temsilcisi Kemal Çebi'ye teşekkür ediyoruz'' dedi.