İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zonguldaklı judocular Azerbeycan'da kampa giriyor

Zonguldaklı milli judo antrenörü Metin Sönmez yönetiminde milli sporcular Çağrı Doğan, Celal Çakır, Ali Özdemir ve Duhan Musap Püren, Azerbeycan’da yapılacak ortak çalışma kampına katılacak.

Zonguldaklı milli judo antrenörü Metin Sönmez yönetiminde milli sporcular Çağrı Doğan, Celal Çakır, Ali Özdemir ve Duhan Musap Püren, Azerbeycan'da yapılacak ortak çalışma kampına katılacak.


23-29 Aralık tarihleri arasında Azerbeycan'da Judo Ortak Çalışma kampı yapılacak. Zonguldak'ta kampa milli judo antrenörü Metin Sönmez ve milli sporcular Çağrı Doğan, Celal Çakır, Ali Özdemir ve Duhan Musap Püren katılacak. Zonguldaklı sporcular kampı verimli bir şekilde geçirerek yeni sezon hazırlanmayı hedefliyor.


Judo antrenörü Metin Sönmez, "23-29 Aralık tarihleri arasında Azerbeycan'da Judo Ortak Çalışma kampı yapılacak. Zonguldak'tan Çağrı Doğan, Celal Çakır, Ali Özdemir ve Duhan Musap Püren katılacak. Yeni sezon öncesinde bizim için önemli bir kamp. İnşallah kampı verimli bir şekilde geçirerek hazırlıklarımızı tamamlamak istiyoruz" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.