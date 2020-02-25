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Zonguldaklı oyuncu milli takımda

Devrek Veteranlar forması giyen 40 yaşındaki deniyimli oyuncu Hasan Gödek, Türkiye Masterler Veteranlar Futbol Federasyonu Milli Takım Karması’na davet edildi.

Devrek Veteranlar forması giyen 40 yaşındaki deniyimli oyuncu Hasan Gödek, Türkiye Masterler Veteranlar Futbol Federasyonu Milli Takım Karması'na davet edildi.


Süper Amatör Lig takımlarından Üzülmezspor'un şampiyonluğunda önem rol oynayan ve son olarak Devrek Veteran takımı forması giyen 40 yaşındaki tecrübeli oyuncu Hasan Gödek gösterdiği başarılı performans ile Türkiye Masterler Veteranlar Futbol Federasyonu Milli Takım Karması'na seçildi. Gödek, ay-yıldızlı forma altında ülkemizi başarı ile temsil edecek. Öte yandan Hasan Gödek'in dışında, Devrek Veteranlar forması giyen milli kaleci Ali Güner de kadroya dahil edildi.

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