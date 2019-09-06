Zonguldaklı sporcu İspanya'da Türkiye'yi temsil edecek

Zonguldaklı tekvando sporcu Yasin Açıkgöz, İspanya'da yapılacak Avrupa Tekvando Şampiyonasında öncesinde Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel'i ziyaret etti.

Zonguldak'ın Ereğli İlçesin'de Doğa Koleji sporcusu Yasin Açıkgöz, tekvando şampiyonalarında gösterdiği başarılı performans ile Ankara'da yapılacak milli takım kampına davet edildi. Milli sporcu Yasin Açıkgöz önümüzdeki günlerde Ankara'ya giderek milli takım kampına girecek. Ardından da Açıkgöz, 1-3 Ekim tarihleri arasında İspanya'ya giderek Avrupa Tekvando şampiyonasında ay yıldızlı forma altında 37 Kg'da Türkiye'yi temsil edecek.

Milli sporcu Yasin Açıkgöz şampiyona öncesinde ziyaretlerine başladı. Ereğli Spor İlçe Müdürü Serkan Keleş, tekvando antrenörü Murat Kalem, Tekvando İl Temsilcimiz Sayın Zeki Kalem ve milli sporcu Yasin Açıkgöz, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nu ziyaret etti. Kaymakam Çorumluoğlu ziyaretten duyduğu memnuniyetti dile getirerek, milli sporcu Açıkgöz'e şampiyonada başarılar diledi.

Son olarak Ereğli Spor İlçe Müdürü Serkan Keleş, tekvando antrenörü Murat Kalem, Tekvando İl Temsilcimiz Sayın Zeki Kalem ve milli sporcu Yasin Açıkgöz, Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel'i makamında ziyaret etti. Yüksel, milli sporcu Açıkgöz'e başarılar dileyerek her zaman maddi manevi yanında olacağının sözünü verdi.

Ziyaretlerin ardından Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, milli sporcu Yasin Açıkgöz'e hediyeler takdim etti.