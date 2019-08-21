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Zonguldaklı sporcu milli takım kampına davet edildi

Zonguldaklı güreşçi Mehmet Miraç Alaca, Balkan Şampiyonası öncesinde milli takım hazırlık kampına davet edildi.


Zonguldaklı güreş antrenörü Murat Çakır'ın yetiştirdiği ve geleceğin sporcusu olarak görülen Mehmet Miraç Alaca, 12-13 yaş grubu arasında şampiyonlarda gösterdiği başarılı performansıyla tüm dikkatlerini üzerine çekmişti. Başarılı sporcu Alaca, 26 Ağustos ve 7 Eylül tarihleri arasında yapılacak Balkan Şampiyonası öncesinde milli takım hazırlık kampına davet edildi. Mehmet Miraç Alaca, kampta göstereceği performansa göre ay-yıldızlı forma altında Balkan Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek.

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