Zonguldaklı sporcular 'evde kal' akımına destek verdi

Zonguldak'ta spor müsabakalarının ertelenmesinin ardından amatör ve profesyonel sporcular sosyal medyada başlatılan evde kal akımına destek verdi.

Tüm dünyayı etkisine altına alan korona virüs nedeniyle, Türkiye'de de 670 kişi karantina altına alınırken 9 kişi ise hayatını kaybetti.

Tedbirlerin giderek arttığı Türkiye'de son olarak Gençlik Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu futbol, basketbol, voleybol ve hentbol müsabakalarının askıya alındığını açıkladı.

Sosyal medyada başlayan evde kal akımına Zonguldaklı sporcular da destek verdi. Sporcular tuvalet kağıdı sektirerek çektikleri videoyu sosyal medyada paylaştı. Çekilen videolar herkesin beğenisini kazandı.