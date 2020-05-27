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Zonguldaklılar kısıtlama sonrası sokaklara akın etti

Zonguldak’ta 0-14 yaş arası çocuklar 11.

Zonguldak'ta 0-14 yaş arası çocuklar 11.00 itibariyle parklara akın etti. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Zonguldak halkı adeta sokaklara akın etti.


İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda Zonguldak'ta bu gün 0-14 yaş arası sokağa çıktı. 11:00 ila 15:00 saatleri arasında sokağa çıkma izni verilen minikler adeta sokağa akın etti. Aileleri ile birlikte deniz kenarına gelen minikler özgürlüğün tadını çıkarttı. Pandemi sürecinde belirlenen günler çerçevesinde evden çıkabilen minikler sokakta koştu, oyun oynadı ve güvercinleri besledi. Çocuklarını sokağa çıkartan aileler uygulamadan memnun olduklarını ifade ettiler. Öte yandan uygulama öncesi parklar ekipler tarafından dezenfekte edildi.


81 ilde olduğu gibi Zonguldak'ta da 4 günlük bayram sürecinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Gece saatler 00.00'ı gösterdiğinde kısıtlama sona erdi. Sabahın erken saatlerinden itibaren de vatandaşlar adeta sokaklara akın etti. Vatandaşlar banka önleri, PTT ve marketlerde yoğunluk oluşturdu. Sosyal mesafe kuralları ve maske kullanımı konusunda vatandaşlar ekiplerce sık sık uyarıldı.

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