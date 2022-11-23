Zonguldaklılar sarsıntıyla sokağa akın etti

Zonguldak'ta vatandaşlar hissedilen depremle birlikte sokağa akın etti.

Merkez üssü Düzce'de yaşanan deprem Zonguldak'ı da etkiledi. Sarsıntıyla evlerinden çıkan vatandaşlar adeta sokağa akın etti. Çoğunluğunu üniversite öğrencilerinin oluşturduğu Üniversite Caddesi'nde vatandaşlar sarsıntıyla birlikte ilk olarak yaşam üçgeni oluşturdu. Sarsıntının geçmesiyle birlikte sığındıkları yerden çıkan vatandaşlar hızlı adımlarla binaları terk etti.

Öğrenciler depremin korkusuyla ailelerine ulaşmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar artçı deprem ihtimaline karşı geceyi sokakta geçireceklerini ifade ettiler.

Öte yandan polis ekipleri depremin hissedilmesiyle birlikte cadde ve sokaklarda devriye gezdi. İlk belirlemelere göre herhangi bir hasarın yaşanmadığı öğrenildi.