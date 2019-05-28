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Zonguldakspor Taraftarları'ndan Demirtaş'a destek

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş’ı Zonguldakspor Taraftarları ziyaret etti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'ı Zonguldakspor Taraftarları ziyaret etti.


Zonguldakspor Taraftarları Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundular. Zonguldakspor Taraftarları'ndan Zeki Beybeyoğlu ziyarette yaptığı konuşmada Demirtaş'a spora verdiği desteği için teşekkür etti. Bebeyoğlu konuşmasında, “Bugün bizi kırmayıp ziyaretimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sizlere hayırlı olsun ziyaretinde bulunmak istedik. Spora verdiğiniz desteği ve her zaman sporcunun yanında olduğunuzu görüyoruz ve biliyoruz. Tekrardan göstermiş olduğunuz ilgi ve alakanızdan dolayı sizlere teşekkür ediyoruz.” Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Demirtaş ise her zaman sporun ve sporcunun yanında yer alacağını belirterek Zonguldakspor'a başarılar diledi.


Ziyaretin ardından Zonguldakspor Taraftarları, Başkan Demirtaş'a Zonguldakspor'a ait atkı ve plaket takdim etti.

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