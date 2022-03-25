İhlas Haber Ajansı

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Zonguldak'ta 10 bin 274 öğrenciye SİBERAY eğitimi verildi

Zonguldak’ta öğrencilere yönelik SİBERAY eğitimleri sürüyor.

Zonguldak'ta öğrencilere yönelik SİBERAY eğitimleri sürüyor.


Siber suçların gerçekleşmeden önlenmesi, maddi-manevi zararın en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla SİBERAY programı oluşturuldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü


ile kurulan koordineyle, 8 Şubat 2022 tarihinden sonra istekli olan öğrencilere eğitim verilmeye başlandı. Bugüne kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı merkez ve ilçe okullarda, Anasınıfı, İlkokul, Ortaokul ve Lise düzeylerinde toplam 10 bin 274 öğrenciye ulaşıldı.


Suçla mücadele eden ekiplerin, diğer yandan çocukları bilgilendirme eğitimleri sürüyor.

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