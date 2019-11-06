Zonguldak'ta 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni düzenlenecek

Zonguldak Valiliğince 10 Kasım Atatürk'ü Anma töreni düzenlenecek.

Zonguldak Valiliğince 10 Kasım 2019 günü Atatürk'ün ölümünün 81. yılı anma töreni düzenlenecek. Okullarda Cumhuriyetin kurucusu Atatürk'ü anmak, inkilaplarını ve eserlerini anlatmak, gelecek nesillere aktarmak için 10-16 Kasım 2019 tarihleri arasında Atatürk Haftası düzenlenecek. Bütün kamu kurum ve kurulaşlar 10 Kasım 2019 günü saat 09.05'ten gün batımına kadar bayraklarını yarıya indirecek.

09.00'da Atatürk Anıtı'na Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye başkanlıklarının çelengi konulacak. 09.05'te iki dakikalık saygı duruşuna geçilecek. Çelenk sunma töreninin ardından Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İHL Salonu'nda program düzenlenecek. Özel Eğitim Uygulama Okulu 3. Kademe Müdürlüğü tarafından 'Bizim Dilimizle Atatürk' sunusu gerçekleştirilecek. 10 Kasım Atatürk'ü Anma günü dolayısıyla düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllere verilecek. Yine 10 Kasım 2019 günü Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün hazırladığı Atatürk Resimleri sergisi açılacak.