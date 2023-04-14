Zonguldak'ta 100 bin öğrenci ikinci ara tatile çıktı.

Zonguldak Mithatpaşa İlkokulunu ziyaret eden İl Millî Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, sınıf ziyareti yaparak öğrencilerle görüştü. İl genelinde 100 bin öğrenci ikinci ara tatile çıkarken, İl Müdürü Aldoğan da ara tatile başlayacak öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilere ve öğretmenlere hitaben konuşma yapan Aldoğan, “2022-2023 eğitim öğretim yılı ikinci ara tatiline bugün başlıyoruz. İki bayramı içine alan bu ara tatilde; Ramazan Bayramının manevi iklimini tüm sevdikleriniz ve aile büyüklerinizle yaşayarak geçirmenizi, yine ara tatilde erişeceğimiz, millet olarak el ele, gönül gönüle büyük bir coşkuyla karşılayıp kutlayacağımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının sevincini, hep birlikte yaşayarak güzel bir tatil geçirmenizi diliyorum. Kıymetli Meslektaşlarım; öğrencilerimizin hayata hazırlanmasında, eğitim öğretim süreçlerinde verdiğiniz destek, gösterdiğiniz üstün gayret ve özverili çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyor, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ara tatil geçirmenizi temenni ediyorum. Mutlu ve güzel bir tatil sonrası, 24 Nisan Pazartesi günü sağlıkla yeniden okullarımızda buluşmak üzere. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum” ifadelerine yer verdi.