Zonguldak'ta 100 bin öğrenci karne alacak

Zonguldak il Milli Eğitim müdürü Vekili Murat Kapıcı, 2018- 2019 yılı yarı yıl tatilinin 18 Ocak 2019 Cuma günü girileceğini açıkladı. Kapıcı yarın Zonguldak genelinde 100 bin öğrencinin karne sevinci yaşayacağını söyledi. Yarı yıl tatilinin 4 Şubat'ta sona ereceğini belirten Kapıcı, “Sevgili çocuklar, yoğun, yorucu, tempolu çalışmamızın sonunda tatile kavuşmanın mutluluğunu yüzünüzde görür gibiyim. Tatil süresince beden ve ruh yorgunluğunuzu gidermiş dinlenmiş ve ailenizle kaliteli zamanlar geçirmiş olarak eğitim yuvalarınıza dönmenizi temenni ediyorum. Öğrenim görmüş olduğumuz okullarda kendimizi en iyi şekilde geliştirerek hayatı sorgulayan idealleri peşinde yılmadan çalışan çağa ayak uyduran ufukları değil ufukların ötesini görmeyi hedefleyen bireyler olacağınıza canı gönülden inanıyorum. Değerli velilerimiz, Öğrencilerimizin aldıkları karneler hem sizin hem de çocuklarınızın bir dönem boyunca yapmış olduklarınızın birer karşılığıdır. Karnelerimizde iki bölüm mevcuttur. Birinci bölüm ders notlarını içeren bölüm, ikinci bölüm çocuklarımızın davranışlarının karşılığı olan bölümdür. Derslerinde düşük not olan çocuklarımıza asla olumsuz bir davranışta bulunmayınız. Unutmayın ki kırık olan notlar düzelir ama çocuklarımızın kalplerinde açtığımız yaralar düzelmez. Kırık olan notları düzeltecek olanda yine o çocuklarımız olacaktır. Unutulmamalı ki eğitim-öğretim bir süreçtir. Doğumla başlar ve ölünceye kadar devam eder. Sevgili çocuklar, okulunuza gitme zorunluluğu olmadığını olmadığı bu dönemde yaptıklarınızı ve yapacaklarınızı düşünün ve geleceğinizi buna göre planlayın. Unutmayın ki sizler ailenizin, bizim ve ülkemizin en değerli varlıklarısınız. Sizler bizim göz bebeğimizsiniz. Ülkemizin geleceğini sizlerin inşa edeceğini unutmayın” şeklinde konuştu.