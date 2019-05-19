Zonguldak'ta 100. yıl kutlamaları

Zonguldak'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yürüyüş ve tören düzenlendi.

100. yıl kutlamaları kapsamında Fevkani Köprüsü'nden başlayan Valilik önünde son buldu. Yürüyüşe Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Emniyet Müdürü Metin Turanlı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel'in yanı sıra sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temscilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel'in, Valilik önündeki Atatürk Anıtı önüne çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunulup ve İstiklal Marşı okundu.

İl Müdürü Hakan Yüksel, "Milli Mücadeleyi başlatan sürecin 100. yıldönümüne ulaşmış olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan İstiklal meşalesi, Amasya, Sivas ve Erzurum'dan geçerek tüm vatan sathına yayılmıştır. Büyük Önder Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı Milli Mücadelemiz Türk tarihinde önemli dönüm noktalarından biridir. Tarihi boyunca bağımsız yaşamış olan Türk Milleti'nin yine dünya üzerindeki varlığını hür, bağımsız olarak sürdürmesi için buna inanan ve 'Türk Milletini yine milletin kendi azim ve kararı kurtaracaktır" diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türk Milleti büyük bir inanç, azim ve kararlılıkla sürdürülen bu mücadele, imkânsızlıklara rağmen zaferle sonuçlanmıştır. İstiklal Mücadelemizin en önemli dönüm noktası olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Gazi Mustafa Kemal'in Milletimize armağanıdır" dedi.

Konuşmaların ardından halk oyunları gösterileri sergilendi.