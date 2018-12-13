Zonguldak'ta 11 ev heyelan riski nedeniyle boşaltılıyor

Zonguldak'ta iki gün boyunca etkili olan yağış sonrası Çaydamar Mahallesi İnci Sokak'ta 11 ev için heyelan riski tahliye çalışması başlatıldı.

Zonguldak Valiliği kent merkezinde etkili olan yağmur sonucunda Çaydamar Mahallesi İnci Sokak'ta bulunan 14 kişinin ikamet ettiği tek katlı 3 konutun meydana gelen heyelandan ötürü acilen boşaltılacağını açıkladı. Bölgeye giderek incelemelerde bulunan ekipler bölgedeki diğer konutların da risk altında olduğunu belirleyince 11 evin heyelan riski nedeniyle acilen tahliye edilmesine karar verildi.

AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör, Belediye Fen İşleri Müdürü Ogan Göktürk, Çaydamar Mahallesi Muhtarı Mehmet Zaman bölgeye giderek mahalle sakinleri ile görüştü. AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör, “Yoğun bir yağmur vardı. Gece yarısı kara dönüştürdü. Çaydamar Mahallemizde 11 konutu risk nedeniyle boşaltacağız. Yaklaşık 50 kişi yaşıyor. Aileler kiralık eve yerleşecek. Biz AFAD olarak burada çalışma yapacağız” dedi.

Çaydamar Mahallesi Muhtarı Mehmet Zaman ise “Gece burası kaydı afet oldu. Yolu yok. CİMER'e, belediyemize, valiliğimize giderek durumumuzu anlattık. İmarda tadilat yapılması lazım ki yol olsun. Ama yol da olsa buralar kaymış göçmüş. Bu insanlar cenazelerini omuzlarında taşıyorlar. Burada yatalak üç hasta var. Ben defalarca bildirdim. Sallarla beraber milletin sırtında bu rampadan yukarı çıkıyor. Duvarlar hep çatlamış. Burada duvar veya yol yapılacağını herhangi bir yerde ucuza devlet konutu yapılsa en azından insan gibi yaşarlar. İçler acısı durum var burada. Biz elimizden geldiği kadar yemek, kumanya, defter yardım yapıyoruz. Hepsi tertemiz insanlar. Sevgili, saygılı insanlar. Evleri kötü, heyelan var. Yolları yok. Devletimiz bir çaresini bulacaktır” diye ifade etti.

Aileler ise kiralık ev bulamayacakları endişesiyle AFAD'dan yardım istedi. Mahalle muhtarları ve ekiplerin çalışmaları ile aileler heyelan bölgesinden başka evlere yerleştirilecek.