Zonguldak'ta 110 bin 57 izolasyon denetimi gerçekleştirildi

Zonguldak'ta il ve ilçe genelinde salgın denetim merkezince 361 ekip ve 2 bin 216 personel tarafından 110 bin 57 denetleme gerçekleştirildi.

Denetimlerde il ve ilçe denetimlerinde kurallara uymayanlara ceza uygulandı. İl genelinde 29 Kasım 2020 tarihinden itibaren 361 ekip 2 bin 417 personel tarafından 122 ihbar değerlendirildi. 2 bin 417 resen denetleme gerçekleştirildi. Buna göre 16 iş yerine 1. uyarı, 23 iş yerine 2.uyarı ve ceza, 46 kişiye izolasyona uymama cezası verilirken 110 bin 57 izolasyon denetimi yapıldı. Korona virüsle mücadelede denetimleri aralıksız devam edeceği ve vatandaşların kurallara uymaları gerektiği belirtildi.