Zonguldak'ta 12 bin 655 evcil hayvana çip takıldı

Evcil hayvanlar için getirilen çip zorunluluğu 31 Aralık 2022'da son bulurken, bu çerçevede Zonguldak'ta 2022 yıl içinde 12 bin 655 evcil hayvanlar çiplenerek kayıt altına alındı.

Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından il genelinde 12 bin 655 kedi ve köpeğe çip takıldı. 2022 yıl sonuna kadar çip taktırılmayan evcil hayvanlar için Süre içerisinde mikroçip temininde yaşanan sıkıntılar sebebiyle Tarım ve Orman Bakanlığı talimatıyla Ek-1 Beyanname ile İlçe Müdürlüğüne başvuruda bulunması halinde herhangi bir cezai işlem uygulamadan hayvanlarına gerekli uygulamayı yaptırabilecek.

Alaplı Tarım İlçe Müdürü İzzet Yılmaz , konuyla ilgili bilgi vererek hayvan sahiplerini uyardı.Yılmaz, Alaplı'da şimdiye kadar bin 232'den fazla evcil hayvanın çiplendiğini söyleyerek şöyle devam etti:

“Köpek ve gelinciklerin kayıt altına alınması ile ilgili yönetmelikten itibaren biz Alaplı'daki bu tip evcil hayvanların kayıt altına alınması işlemlerini yapıyorduk 26 Nisan 2022 tarihinde çıkan yönetmelikle bu süre 1 yıl uzatıldı ve 2022 yıl sonu itibaren sona erdi.

Bu süre zarfında biz Alaplı'da'da toplam 1232 adet kedi ve köpeğin kayıt altına alınması işlemini gerçekleştirdik. Kayıt altına alınması işlemini de deri altına enjeksiyon yöntemiyle yapmaktayız. Şuanda mikroçipte de özellikle hayvanlara deri altına ağrısız, acısız ve hayvan refahına uygun şekilde kayıt altına alma işlemini devam ettiriyoruz. Bu işlemi enjeksiyon yöntemiyle yapıyoruz. Dolayısıyla hayvanlarda ağrı, acı veya enfeksiyon benzeri durumlar kesinlikle ortaya çıkmıyor. En sağlıklı yöntem olarak uygulanıyor ve şu ana kadar uyguladığımız hiçbir hayvanda olumsuz bir durumla karşılaşmadık.”diye konuştu.