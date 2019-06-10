Zonguldak'ta 16. Karaelmas Kültür ve Sanat Festivali iptal edildi

Zonguldak'ta bu yıl 26 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 16. Karaelmas Kültür ve Sanat Festivali iptal edildi.

Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, festivale ilişkin yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Vatandaşlarımızın teveccühü ve iradesi ile 31.Mart'ta göreve geldiğimiz Zonguldak Belediyesi'nde, modern Belediyeciliğin gerekliliklerine ilişkin tüm alt yapının oluşturulması, daha mutlu bir Zonguldak için tüm planlamaların yapılması adına gece gündüz demeden yoğun bir gayretin içindeyiz. Yakın gelecekte inşallah bu çabalarımızın sonuçlarını tüm Zonguldak hissetmeye, görmeye, özlediği, beklediği hizmetlere kavuşmaya başlayacaktır. Bu noktada vatandaşlarımızın arzu ettiği, bizimde 31 Mart yerel seçimlerinde dile getirdiğimiz ve çok önemsediğimiz 16. Karaelmas Kültür ve Sanat Festivaline ilişkin olarak, 26 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek organizasyon planımızı kamuoyu ile daha önce paylaşmıştık. Festivale ilişkin komitemizi Nisan ayında büyük hızla oluşturmuş, çok başarılı geçeceğine inandığımız etkinlikleri de kısa zamanda planlamıştık.

Ancak bu süreçte 27 Mayıs'ta Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından başlatılan ve büyük bir başarı ile devam eden, ancak maalesef şehit haberlerini de aldığımız Pençe Harekâtının toplumumuzun geniş bir kesiminde hassasiyeti artırdığını gözlemlemekteyiz. Komitemizce, sürece ve ülke gündemine geniş bir açıdan bakmaya çalışılarak, sınırlarımızda devam eden operasyonlar, siyasi iklim ve toplum hassasiyeti doğrultusunda, meclis üyesi arkadaşlarım ve festival komitemizin ortak kararı ile şu an için festival programımızı iptal etmenin daha doğru bir davranış olacağı tarafımızca değerlendirilmiştir. Bu karar, Zonguldak'ta eğlenceden müziğe, sanattan kültürel etkinliklere, muhteşem organizasyonlar ile halkımızı buluşturmak için duyduğumuz özlemi ve sabırsızlığımızı çok daha artırdığını ifade ederek tüm halkımıza saygı ve sevgilerimi sunuyor, muhabbetle kucaklıyorum."