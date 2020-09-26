İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zonguldak'ta 19 bin 756 koronavirüs denetimi gerçekleşti

Zonguldak’ta il genelinde salgın denetim merkezince 304 ekip ve bin 969 personel tarafından 19 bin 756 denetleme gerçekleştirildi.

Zonguldak'ta il genelinde salgın denetim merkezince 304 ekip ve bin 969 personel tarafından 19 bin 756 denetleme gerçekleştirildi.


Çin'de başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs pandemisi dolayısıyla Zonguldak'ta da denetimler aralıksız sürüyor.


Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ın da yer aldığı il ve ilçe denetimlerinde kurallara uymayanlara ceza uygulandı. İl genelinde 21 Ağustos 2020 tarihinden itibaren 304 ekip bin 969 personel tarafından 820 ihbar değerlendirildi. 19 bin 756 resen denetleme gerçekleştirildi.


Buna göre 230 işyerine birinci uyarı verildi. 72 işyerine ikinci uyarı ve ceza uygulandı. 2 işyerine ise bir gün kapatma cezası uygulandı.


64 kişiye de izolasyona uymama cezası uygulandı. 38 bin 150 kez de izolasyon denetimi yapıldı. Koronavirüsle mücadelede denetimlerin aralıksız devam edeceği ve vatandaşların kurallara uymaları gerektiği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.