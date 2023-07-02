İhlas Haber Ajansı

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Zonguldak'ta 2 çocuk denizde boğulma tehlikesi geçirdi

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuğun imdadına vatandaşlar yetişti.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuğun imdadına vatandaşlar yetişti. Sudan çıkarılan çocuklar hastanede tedavi altına alındı.



Alaplı ilçesi Balıkçı Liman dışında denize giren 8 yaşındaki Erman Ç. ile 9 yaşındaki Eymen Ç., suda boğulma tehlikesi geçirdi. Boğulma tehlikesi geçiren çocukları fark eden cankurtaran ekipleri harekete geçti. Cankurtaranların imdadına yetişerek sudan çıkarttığı 2 çocuk olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında ambulans ile Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Erman ile Eymen Ç.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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