Zonguldak'ta 200 gıda işletmesinde denetim yapıldı

Zonguldak Gıda Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı gıda kontrol görevlileri 24-26 Nisan tarihleri arasında gıda satış-toplu tüketim, üretim yeri ve onay işletmeleri dahil olmak üzere yaklaşık 200 gıda işletmesinde denetim gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen denetimlerin ardından Gıda Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Ülkemizde gıda güvenliğinin sağlanması ve sürdürülmesi ile ilgili yetki ve sorumluluk 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile Bakanlığımıza verilmiştir. Buna binaen İl Müdürlüğümüz ile yetkilendirilmiş İlçe Müdürlüklerimizin Gıda Kontrol Görevlileri tarafından gıda denetimleri aralıksız devam etmektedir. Bu kapsamda görev yapan Gıda Kontrol Görevlilerinin farklı bölgelerdeki işletme profillerini görmeleri ve görev bölgelerindeki denetim mekanizmasının etkinliğini karşılaştırmalarının yanında; denetim süreçlerinin çeşitlendirilmesi amacıyla 24-26 Nisan tarihleri arasında 21 Kontrol Görevlisinin katılımıyla çapraz denetim uygulaması gerçekleştirilmiştir. Zonguldak İli genelinde Kontrol Görevlileri görevli oldukları İlçe dışında görevlendirilerek gıda satış-toplu tüketim, üretim yeri ve onay işletmeleri dahil olmak üzere yaklaşık 200 gıda işletmesinde denetim yapılmıştır. Denetimler sonrası yapılan değerlendirmede İlimizde ilk kez gerçekleştirilen çapraz denetim uygulamasının Kontrol Görevlilerinin tecrübelerine katkı sağladığı da düşünülerek daha sonraki dönemlerde tekrarlanmasına karar verilmiştir" denildi.