Zonguldak'ta 2019 yılının ilk altı ayında 591 daireye yapı ruhsatı verildi

TÜİK'in verilerine göre Türkiye'de yapı ruhsatı verilerin yapıların yüzölçümü yüzde 60.1 azaldı. Zonguldak'ta da 2019 yılının ilk 6 ayında 591 daireye yapı ruhsatı verildi.

Türkiye İstatistik Kurumu Zonguldak Bölge Müdürlüğü, Ocak-Haziran 2019 yapı izin istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Türkiye'de yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü yüzde 60.1 azaldı, yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü yüzde 2.8 arttı. Zonguldak'ta ise 2019 yılının ilk 6 ayında 591 daireye yapı ruhsatı verildi. Karabük'te ise bu rakam 19, Bartın'da ise 194 olarak açıklandı.

Yapı ruhsatı verilen binaların 2019 yılı Ocak-Haziran ayları toplamında; yapıların toplam yüzölçümü 30,5 milyon m2 iken bunun 13,6 milyon m2'si konut, 11,7 milyon m2'si konut dışı ve 5,2 milyon m2'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti. Kullanma amacına göre 17,8 milyon m2 ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 3,9 milyon m2 ile kamu eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluşları binaları izledi.

Yapıların toplam yüzölçümüne göre 4,9 milyon m2 ile İstanbul en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u, 2,2 milyon m2 ile Konya, 2 milyon m2 ile Ankara illeri izledi. Yüzölçümü en düşük olan iller sırasıyla Karabük, Iğdır ve Ardahan oldu.

Daire sayılarına göre İstanbul ili 20 bin 712 adet ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 7 bin 380 adet ile Konya ve 5 bin 889 adet ile Ankara illeri izledi. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Karabük, Ardahan ve Iğdır oldu.