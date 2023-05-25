Zonguldak'ta 2022 yılında 24 kişi trafik kazalarında öldü

Zonguldak'ta bin 221 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Trafik kazalarında 24 kişi hayatını kaybederken bin 895 kişi yaralandı. Zonguldak'ta bin taşıt başına 7,3 ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

TÜİK 2022 yılı karayolu trafik kazası istatistiklerini açıkladı. Zonguldak'ta 2022 yılında meydana gelen trafik kazalarında ölü ve yaralı sayıları açıklandı. Verilere göre Zonguldak'ta 5 bin 934 trafik kazası meydana geldi. Toplam motorlu kara taşıtı sayısı ise 166 bin 743 olarak açıklandı. Bin 221 ölümlü yaralanmalı trafik kazası yaşandı. Toplam 24 kazada 13 kişi olay yerinde, 11 kişi de kaza sonrası yaşamını yitirdi. Kazalarda toplam bin 895 kişi yaralandı.