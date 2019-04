Zonguldak'ta 23 Nisan çoşkusu

yıl dönümü, Site Kapalı Spor Salonu'nda coşkuyla kutlandı.

Site Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törene, Vali Erdoğan Bektaş, Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, Garnizon Komutanı Ayhan Kafalı, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Yağız, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Mili Eğitim Müdürü Murat Kapıcı, siyasi parti il temsilcileri ile davetliler katıldı.

Tören, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Zonguldak İl Mili Eğitim Müdürü Murat Kapucu,23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. Kapucu, yaptığı konuşmada “Geleceğimizin teminatı, yarınlarımız, siz sevgili çocuklar, Bugün, Türk çocuğunun en büyük bayramını kutlamanın sevinci ve mutluluğu içindeyiz. Gönüllerimiz sevinç ve gururla dolu. Bağımsızlığımızın bayrak açışımızın ilk harcı olan bu bayram hepimize kutlu olsun. Türk ulusu hürriyetini seven, hürriyet sever insanlara da örnek olmuş bir millettir. İşte 23 Nisan 1920, bütün dünyaya meydan okuduğumuz, tutsaklık zincirini kırdığımız gündür. Bugün yeni Türk devletinin kurulduğu gündür. Bundan 99 yıl önce ulusal egemenliğimizin sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş günüdür.23 Nisan Türk çocuklarının her yıl iki bayramı bir arada kutladıkları gündür. Hem ‘Ulusal Egemenlik' hem ‘Çocuk Bayramıdır. Çocukları çok seven ve onları geleceğin güvencesi olarak gören Atatürk bu bayramı tüm dünya çocuklarına armağan etmiştir. Çünkü bu eşi bulunmaz bayram, bugünün küçüğü, yarının büyüğü olan dünya çocukları arasında barışın, dostluğun, kardeşliğin ve sevginin en sağlam temelini oluşturacaktır. Sonraki yıllarda da söylediği gibi “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesi ile bütünleşecektir. Sizlere güzel yarınlar hazırladıkça bu bayramları sizlerle kutlamak bizlere ayrı bir övünç kaynağı olmaktadır. Pırıl pırıl siz sevgili yavrularımıza bakarak tüm içtenliğimle söylüyorum. Dünyada çocuklardan daha güzel bir amaç, onların sorumluluğundan daha büyük bir sorumluluk göremiyorum” dedi.

Konuşmanın ardından 23 Nisan gösterileri yapıldı. Salonu dolduran vatandaşlara 23 Nisan coşkusuna ortak oldu.

Törende, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan ve Garnizon Komutanı Ayhan Kafalı tarafından, resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren ilk ve orta okul öğrencilerine hediyeler takdim edildi.