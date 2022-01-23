Zonguldak'ta 252 köy yolu ulaşıma kapalı

Zonguldak’ta devam eden kar yağışı nedeniyle 252 köy yolu ulaşıma kapandı.
Zonguldak'ta devam eden kar yağışı nedeniyle 252 köy yolu ulaşıma kapandı.
Zonguldak'ta devam yoğun kar yağışı nedeniyle 252 köy yolu kapanırken, ekipler gece ve gündüz aralıksız çalışarak kapalı köy yollarını tekrar ulaşıma açmak için mücadele veriyor.
23 Ocak itibariyle Merkez'de 23, Alaplı'da 35, Ereğli'de 40, Çaycuma'da 46, Devrek'te 74, Kozlu'da 23, Gökçebey'de 10, Kilimli'de 1 köy yolu kapandı. Toplamda 252 köy yolu ulaşıma kapanırken, Zonguldak İl Özel İdaresi kış lastiksiz ve zincirsiz yola çıkılmaması konusunda uyardı.