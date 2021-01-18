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Zonguldak'ta 255 köy yolu ulaşıma kapandı

Zonguldak’ta il genelinde 255 köy yolu ulaşıma kapandı.

Zonguldak'ta il genelinde 255 köy yolu ulaşıma kapandı. 2 bin 110 kilometre uzunluğundaki köy yollarında 22 ekip ve 80 personelle karla mücadele çalışmaları sürüyor.


İl genelinde, İl Özel İdaresi sorumluluk alanı içerisinde bulunan yollarda; toplam 255 köy yolu ulaşıma kapandı. Yaklaşık 2 bin 110 kilometre uzunluğundaki köy yollarındaki karla mücadelede özellikle yüksek rakımlı köylerde ekiplerce açılan yollar yoğun kar yağışının devam etmesi nedeniyle tekrar kapandığı belirtildi.


22 ekip ve 80 personel ile köy yollarını ulaşıma açma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çalışmalarda hasta nakli, cenaze nakli gibi özel durumlara öncelik verildiği belirtildi.

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