Zonguldak'ta 26 Ocak Dünya Gümrük Günü kutlandı. Kutlamalar kapsamında gümrük görevlilerine ve tır şoförlerine karanfil ve çikolata ikram edildi.

Gümrük İş Birliği Konseyi'nin ilk toplantısını gerçekleştirdiği 26 Ocak 1953 tarihinden esinlenerek her yıl 26 Ocak günü kutlanan Dünya Gümrük Günü kutlamaları kapsamında Zonguldak'ta da bir dizi etkinlik düzenlendi. Bu kapsamda Zonguldak Gümrük Müdürlüğü ve Zonguldak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce Zonguldak Vali Mustafa Tutulmaz'a makamında ziyaret gerçekleştirildi. Ziyaretin ardından Zonguldak TTK Ro-Ro limanında Zonguldak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü Kadir Işık ve beraberindeki heyet tarafından gümrük görevlilerine ve tır şoförlerine çikolata ve karanfil ikram edildi.