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Zonguldak'ta 263 maden şehidi anılacak

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde 3 Mart 1992 günü meydana gelen grizu faciasında şehit düşen 263 madenci törenle anılacak.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde 3 Mart 1992 günü meydana gelen grizu faciasında şehit düşen 263 madenci törenle anılacak.


Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS), Kozlu grizu faciasının 28'inci Yıldönümünde, faciada hayatlarını kaybeden 263 maden şehidi için anma töreni düzenleyecek. Törende, konuşmalar yapılacak, Maden Şehitlerimiz ile İdlib Şehitlerimiz için Kuran-ı Kerim okunacak, dualar edilecek. 3 Mart 1992 tarihinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında meydana gelen grizu faciasında 263 maden işçisi şehit olmuştu. Tören, 3 Mart 2020 Salı günü sabah saat: 07.45'te TTK Kozlu Müessesesi Uzunmehmet Kuyu başında düzenlenecek.

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