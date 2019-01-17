İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zonguldak'ta 29 köy yolu ulaşıma kapandı

Zonguldak’ta etkili olan kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapanan 29 köy yolu için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapanan 29 köy yolu için ekiplerin çalışmaları sürüyor.


Zonguldak'ta il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 29 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresine bağlı ekipler de ulaşım sağlanamayan köylerde yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürürken Merkez'de 4, Kozlu'da 5, Devrek'te 8, Ereğli'de 12, olmak üzere, toplam 29 köy yolu ulaşıma kapalı olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.