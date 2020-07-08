İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zonguldak'ta 3 bin 620 adet tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi

Zonguldak’ta jandarma ekipleri 3 bin 620 adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Zonguldak'ta jandarma ekipleri 3 bin 620 adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.


Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca; Devrek İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Devrek ilçesi Çaydeğirmeni Beldesinde İ.K. isimli şahsın, içine tütün doldurulmuş makaron sattığı bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Şüphelinin iş yerinde ve aracında yapılan aramada; 3 bin 620 adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi. İ.K isimli şüpheli hakkında 5607 SKM suçundan adli işlem başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.