Zonguldak'ta 3 bin 620 adet tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi

Zonguldak'ta jandarma ekipleri 3 bin 620 adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca; Devrek İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Devrek ilçesi Çaydeğirmeni Beldesinde İ.K. isimli şahsın, içine tütün doldurulmuş makaron sattığı bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Şüphelinin iş yerinde ve aracında yapılan aramada; 3 bin 620 adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi. İ.K isimli şüpheli hakkında 5607 SKM suçundan adli işlem başlatıldı.