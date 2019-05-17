Zonguldak'ta 30 işçinin öldüğü maden faciasının 9. yıl dönümü

Zonguldak'ta 17 Mayıs 2010 günü meydana gelen maden faciasında ölen 30 maden işçisi, olayın meydana geldiği TTK Karadon Müessesesi'nde dualarla anıldı.

17 Mayıs 2010 tarihinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında yerin -540 metre altında meydana gelen grizu patlamasında, kurumda galeri sürme işini gerçekleştiren Yapı-Tek firmasında çalışan, 2'si mühendis toplam 30 işçi yaşamını yitirdi.

Yaşanan facianın ardından her yıl olduğu gibi bu yıldönümünde de ölen işçiler için anma töreni düzenlendi. Gece vardiyasından çıkan ve gündüz vardiyasında madene girecek olan işçilerin de katıldığı tören saat 07.30'da madenin önünde gerçekleştirildi.

Anma programına TTK Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner, GMİS Genel Sekreteri Hüseyin Kolçak, GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Çatalağzı Belediye Başkanı Ahmet Akgün de katıldı.Kur'an-ı Kerim'in okunmasının ardından yapılan dualarla sona eren programda maden işçilerine mevlit şekeri ikram edildi.

Anma töreninde konuşan GMİS Genel Sekreteri Hüseyin Kolçak, maden ocaklarında taşeronlaşmaya en başından karşı olduklarını ifade ederek, "Hatırlarsanız biz Genel Maden İşçileri Sendikası olarak 2004-2005 yıllarından bu yana taşeron sisteminin yer altında uygulanmayacağını defalarca hatırlattığımız, gerekli mercileri uyardığımız halde maalesef yeraltında taşeron sistemi uygulamasına geçilmişti. Bu uygulamanın ne kadar yanlış olduğu ödediğimiz acı bedeller sonucunda ispatlandı. Ancak arkadaşlarımızı kaybettikten sonra Kozlu'da 8 arkadaşımızı kaybettik. Bu sistemin yanlışlığından vazgeçildi. Zonguldak'ta vazgeçildi. Soma'da, Ermenek'te kaybettiğimiz canların ardından tüm Türkiye'de çıkartılan kanunlarla yeraltında taşeron sisteminin uygulanamayacağı bir kez daha ispatlanmış oldu. Ben buradan bir kez daha başta tam 9 yıl önce burada kaybettiğimiz 30 kardeşimizle birlikte madende hayatını kaybetmiş tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle minnetle şükranla anıyorum" dedi.

Gündüz vardiyasında işe gidecek olan madenciler anma töreninin ardından madenin yolunu tuttu.