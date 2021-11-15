Zonguldak'ta 30 okulun doğalgaz dönüşümü 19 Kasım'da tamamlanacak

Zonguldak'ta 30 okulun doğalgaz dönüşümü 19 Kasım itibariyle tamamlanacak. İl Müdürü Züleyha Aldoğan, "Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer, okullardaki doğalgaz dönüşümlerine hassasiyet göstermektedirler, ilimizdeki 30 okulumuzun doğalgaz dönüşümleri 19 Kasım itibariyle tamamlanacak, öğrencilerimiz de sıcacık okullar ile sınıflarla karşılaşacaklar" dedi.

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Aldoğan, ilde katı yakıt kullanılan 30 okul için doğalgaz dönüşüm çalışmaları ihalelerinin yapıldığını söyledi. Kentte doğalgaz erişimi olan okulların, katı atık yerine doğalgazla ısıtılacağına dikkati çeken Aldoğan, şöyle konuştu:

"Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer, okullardaki doğalgaz dönüşümlerine hassasiyet göstermektedirler, ilimizdeki 30 okulumuzun doğalgaz dönüşümleri 19 Kasım itibariyle tamamlanacak, öğrencilerimiz de sıcacık okullar ile sınıflarla karşılaşacaklar. Ağır kış şartları bastırmadan ara tatil sonrası 19 Kasım itibariyle okullarımızın doğalgaz dönüşümleri hayata geçmiş olacak. Okullarımızın doğalgaz dönüşümleri tamamlandığında katı yakıtla ısınmanın getirdiği zorluklar, kazan yakmak için ihtiyaç duyulan istihdam ve kamu kaynağından tasarruf olacak, oluşan çevre kirliğinden de okullarımız kurtulacaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde, 26 Ekim 2021 tarihinde Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer ile birlikte açılışını yaptığı ‘Kütüphanesiz Okul Kalmasın' projesi, Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılmıştır. Zonguldak'ta 150 okulumuza kütüphane kazandırılacak. Kütüphane bulunmayan okullarımız için kütüphane mobilyalarının üretim ve montajı, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerimiz tarafından yapılacak.

Bu kapsamda, 150 okulumuz için planlamalar yapılmış olup ilk etapta 60 okulumuz için mobilya üretimi Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerimizde tamamlandı, kuruluma da hazır hale getirildi. 150 okulumuza yeni kurulacak kütüphanelerle birlikte mevcut kütüphanelerimizin de hem fiziki iyileştirmelerini, hem de kütüphanedeki kitap çeşitliliğini artırarak zenginleştirmeye devam edeceğiz

Bütün okullarımız iki ay içerisinde kütüphanelerine kavuşarak öğrencilerimizin hizmetine sunulacak. ‘Kütüphanesiz Okul Kalmasın' projesi ile ve Sayın Bakanımız Mahmut Özer'in ifadesiyle, ‘okullar arası imkân farklılıklarını azaltacak ve eğitimde fırsat eşitliğini artıracak.' Önümüzdeki süreçte yeni projeler uygulanmaya, sürpriz yatırımlar gelmeye devam edecektir."

Müdür Aldoğan, il genelinde okul öncesi 6 bin 881 öğrenci, ilkokul 26 bin 966 öğrenci, ortaokul 28 bin 468 öğrenci ve ortaöğretim 31 bin 923 öğrenci olmak üzere toplam da 94 bin 238 öğrencinin eğitim-öğretim gördüğünü, 7 bin 466 öğretmenin de görev yaptığını vurguladı.