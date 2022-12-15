Zonguldak'ta 44 litre sahte alkol ele geçirildi: 2 gözaltı

Zonguldak’ta jandarma ekipleri vatandaşların yılbaşı öncesi denetimlerini sıklaştırdı.
Zonguldak'ta jandarma ekipleri vatandaşların yılbaşı öncesi denetimlerini sıklaştırdı. Üç ayrı adreste yapılan aramada 44 litre sahte bandrollü el yapımı alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince vatandaşların yılbaşını güven, huzur ortamında geçirmelerini sağlamak ve genel sağlığının korunması maksadıyla denetimler sürüyor. Devrek ilçesinde eş zamanlı olarak 3 ayrı adreste yapılan aramada 44 litre sahte bandrollü el yapımı alkol ve 58 adet boş alkol şişesi ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.