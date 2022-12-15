Zonguldak'ta 44 litre sahte alkol ele geçirildi: 2 gözaltı

Zonguldak'ta jandarma ekipleri vatandaşların yılbaşı öncesi denetimlerini sıklaştırdı. Üç ayrı adreste yapılan aramada 44 litre sahte bandrollü el yapımı alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince vatandaşların yılbaşını güven, huzur ortamında geçirmelerini sağlamak ve genel sağlığının korunması maksadıyla denetimler sürüyor. Devrek ilçesinde eş zamanlı olarak 3 ayrı adreste yapılan aramada 44 litre sahte bandrollü el yapımı alkol ve 58 adet boş alkol şişesi ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.