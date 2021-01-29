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Zonguldak'ta 5 bin 731 denetim gerçekleştirildi

Zonguldak Valiliği korona virüs denetimlerine devam ediyor.

Denetim kapsamında kurallara uymayan iş yerlerine cezai işlem uygulandı.


Zonguldak'ta il ve ilçe salgın denetim merkezince il genelinde 63 ihbar ve 5 bin 731 resen denetim gerçekleştirdi. İl-ilçe salgın denetim merkezince il genelinde 21 Ocak 2021 tarihinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 61 ihbar incelendi. 5 bin 731 resen denetleme gerçekleştirildi. Denetimlerde 41 iş yerine 1. uyarı, 34 iş yerine 2. uyarı ve ceza kesilirken, 1 gün kapatma cezası alan iş yeri ise olmadı. 4 kişiye izolasyona uymama cezası verildi.

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