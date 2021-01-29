Zonguldak'ta 5 bin 731 denetim gerçekleştirildi

Denetim kapsamında kurallara uymayan iş yerlerine cezai işlem uygulandı.

Zonguldak'ta il ve ilçe salgın denetim merkezince il genelinde 63 ihbar ve 5 bin 731 resen denetim gerçekleştirdi. İl-ilçe salgın denetim merkezince il genelinde 21 Ocak 2021 tarihinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 61 ihbar incelendi. 5 bin 731 resen denetleme gerçekleştirildi. Denetimlerde 41 iş yerine 1. uyarı, 34 iş yerine 2. uyarı ve ceza kesilirken, 1 gün kapatma cezası alan iş yeri ise olmadı. 4 kişiye izolasyona uymama cezası verildi.