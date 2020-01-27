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Zonguldak'ta 51 kaçak kömür ocağı dinamitle patlatıldı

Zonguldak’ta son 18 günde komandolar tarafından yapılan denetimlerde tespit edilen 51 kaçak kömür ocağı dinamitle patlatılarak kullanılamaz hale getirildi.

Zonguldak'ta son 18 günde komandolar tarafından yapılan denetimlerde tespit edilen 51 kaçak kömür ocağı dinamitle patlatılarak kullanılamaz hale getirildi.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vali Erdoğan Bektaş'ın talimatı üzerine kentin çeşitli bölgelerinde ruhsatsız işletilen kaçak ocakların tespiti ve imhası konusunda çalışma başlattı. 6 Ocak ile 24 Ocak tarihleri arasında tespit edilen 51 kaçak kömür ocağı Türkiye Taş Kömürü Kurumuna bağlı imha ekipleri tarafından Jandarma komandolar eşliğinde dinamitle patlatıldı. Valilik tarafından başlatılan kaçak kömür ocaklarla mücadele çalışmaları devam edeceği öğrenildi.

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