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Zonguldak'ta 52 köy yolu ulaşıma kapandı

Zonguldak’ta etkili olan kar yağışı sonrası İl Özel İdaresi ekipleri ulaşımın sağlanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı sonrası İl Özel İdaresi ekipleri ulaşımın sağlanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Gece etkili olan kar yağışı nedeniyle 52 köy yolu ulaşıma kapandı.


Zonguldak'ta dün gece saatlerinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İl Özel İdaresinden alınan bilgilere göre, dün gece etkili olan kar yağışı sonrası merkezde 4, Alaplı'da 4 Çaycuma'da 4, Devrek'te 33, Kozlu'da 6 ve Kilimli'de 1 olmak üzere toplam 52 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri ulaşımın sağlanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

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