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Zonguldak'ta 56 saatlik kısıtlama sonrası yoğunluk

Zonguldak’ta hafta sonu uygulanan 56 saatlik kısıtlama sonrası caddelerde yaya ve araç yoğunluğu yaşandı.

Zonguldak'ta hafta sonu uygulanan 56 saatlik kısıtlama sonrası caddelerde yaya ve araç yoğunluğu yaşandı.


Geçen Cuma günü saat 21.00'de başlayıp bu sabah 05.00'te sona eren kısıtlama sonrası caddede yaya ve araç yoğunluğu yaşandı. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren sokağa çıktı. Bazı vatandaşlar alışveriş yaptı, bazıları ise banka önlerinde kuyruk oluşturdu. Vatandaşlar bankaların açılış saatini bekledi. ATM önlerinde de kısmi yoğunluklar yaşadı.


İşe gitmek isteyen vatandaşlar da sabahın erken saatlerinden itibaren sokağa çıktı. Uğur Mumcu Caddesi üzerinde de zaman zaman trafik yoğunluğu yaşandı. Polis ekipleri de erken saatlerden itibaren denetimlere başladı. Yaya ve araç ile devriye gezen ekipler maske, mesafe ile kuralları hatırlattı. Belediye temizlik işçileri Gazipaşa Caddesi'nde temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

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