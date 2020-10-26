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Zonguldak'ta 576 işletme denetlendi

Zonguldak Valiliği denetim ekipleri 7 gün 7 konu denetimi kapsamında 576 işletme denetlendi.


Zonguldak'ta İçişleri Bakanlığının talimatı ile ‘7 Gün Boyunca 7 Ayrı Konuda 7 Denetim' başlığı altındaki denetimler aralıksız gerçekleştiriliyor. Zonguldak il genelinde berber, kuaför, güzellik merkezleri, internet kafe, elektronik oyun yerleri, düğün salonları, lunapark, tematik parklara yapılan denetimlere 59 ekip katıldı. 176 personelle 576 işyeri denetlendi.


Zonguldak il genelinde yapılan denetimlerde herhangi bir ceza uygulanmadı.

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