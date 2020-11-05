Zonguldak'ta 65 yaşa "toplu mekanları zorunlu olmadıkça kullanmayın" uyarısı

Belirtilen iş yerlerinin 22.00'de kapatılması kararı dikkat çekerken 65 yaş ve üzeri vatandaşların toplu alışveriş mekanları ve toplu taşıma araçlarını belirtilen saatler arasında zorunlu kalmadıkça kullanmamaları konusunda öneride bulunuldu.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi; Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda İçişleri Bakanlığının 03.11.2020 tarihli ve 18089 sayılı “Koronavirüs Ek Tedbirleri” konulu Genelgesi doğrultusunda yeni kararlar alındı. Sağlık Bakanlığı “Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” ile İçişleri Bakanlığının Genelgelerinde belirlenen kural ve önlemler doğrultusunda yürütülen denetim faaliyetlerinin vatandaşların kalabalık şekilde bulunabildiği pazaryeri, market, otogar, toplu ulaşım aracı, cadde/sokak, park ve bahçeler, alışveriş merkezleri gibi yerlerde yoğunlaşmasının sağlanması, İSDEM'in planladığı şekilde konu bazlı denetimlerin yapılmasına,işletme sahiplerinin Sağlık Bakanlığı Covıd-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberindeki yükümlülüklere uymalarının zorunlu olduğu hususunda tekraren uyarılmasına, denetlemelerde uyulmadığının tespiti halinde idari yaptırımların uygulanmasına karar verildi.

İl genelinde evlere paket servis ve gel-al şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme-içme yerleri (içkili/içkisiz ayrımı olmaksızın), Kahvehane, kıraathane ve çay ocakları, Berber, kuaför, güzellik merkezi gibi işyerleri, Nikah/Düğün salonları, Halı sahalar ve spor salonları, İnternet kafeler/salonlar ve elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve lunaparklar, Tiyatro, sinema ve konser salonları, Yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna vb. yerlerin en geç saat 22:00'de kapanmalarının sağlanmasına karar verildi.

26.08.2020 tarih ve 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere tüm özel sektör (sanayi tesisleri dahil) kuruluşlarında uzaktan ve/veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinden azami düzeyde faydalanılmasının sağlanmasına, Valiliğin 31.10.2016 tarih ve 6759 sayılı Mesai Saatleri konulu genelgesi yürürlüğünü korumakla birlikte, pandemi nedeniyle ikinci bir karara kadar İl genelindeki Belediyeler, İl ve İlçe Özel İdare çalışanlarının mesai saatlerinin ara dinlenmesi dahil olmak üzere 08.00-17.00 olarak düzenlenmesine karar verildi.

Vatandaşların bu süreçte kalabalık ortamlardan uzak durmaları, zorunlu haller dışında hane halkı dışındaki kişilerle temas edilmemesi ve ev ziyaretlerinden kaçınmaları tavsiye edildi. 65 yaş ve üzeri vatandaşların; AVM, market, semt pazarı, pazar yeri vb. toplu alışveriş mekanlarını 16.30-18.30 saatleri arasında, toplu taşıma araçlarını ise 07.30-09.30 ile 16.30-18.30 saatleri arasında zorunlu kalmadıkça kullanmamalarının önerilmesine karar verildi.

Kamu kurum ve kuruluşları, bankalar ve yoğunluk oluşabilecek büyük işyerlerinde pandemi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında birimleriyle ilgili işlemler nedeniyle bina dışında oluşan kalabalıklarda sosyal mesafenin korunması için gerekli tedbirlerin (işaretleme, kontrol gibi) kurum yetkililerince alınmasına karar verildi.

Uygulamada herhangi bir aksaklığa ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan şahıslara Kabahatler Kanununun 32. Maddesi gereğince 392,00 TL idari para cezası, alınan kararlara uymayan işyerlerine/işletmelere/kurumlara ise Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince 3.180,00 TL idari para cezası verilmesi, maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi uyarınca 900,00 TL idari para cezası uygulanmasına, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildi.