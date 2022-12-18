Zonguldak'ta 7 bin 509 veli aile okuluna devam etti.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Aile Okulu Projesi" velilerde okullu olmaya devam ediyor. Aile Okulu projesi dahilinde velilere verilen eğitimlerle aile içi iletişim güçleniyor. Zonguldak' ta Ağustos ayından bu yana Aile Okulu Projesi doğrultusunda açılan 361 kursta 7 bin 509 veli, aile okulu eğitimlerine dahil oldu. Aile Okulu Projesi eğitimlerinde eğitici olmak üzere görevlendirilen 885 öğretmene eğitim verildi. Aile Okulu Projesi doğrultusunda verilen eğitimlerle aile içi iletişimin güçlendiğini belirten İl Millî Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan şöyle dedi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kıymetli Eşi Emine Erdoğan Hanımefendi himayelerinde, Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılan Aile Okulu Projesi doğrultusunda veli eğitimlerimiz devam ediyor. Bakanlığımızın 2022 yıl sonuna kadar 1 milyon aileye ulaşma hedefi gerçekleşti. Zonguldak geneli halk eğitimi merkezlerimiz, okullarımız ve diğer kurumlarımız bünyesinde Aile Okulu Projesi dahilinde açtığımız 361 kurs ile 7 bin 509 ailemize eğitimler verildi. Hedefimiz örgün ve yaygın eğitim de öğrencisi olan tüm ailelerimize ulaşmak. Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer'in ifade ettiği üzere; aileyi ne kadar merkeze alır ve güçlendirirsek öğrencilerimizin de okullardaki çok yönlü başarısını o kadar desteklemiş oluruz. Tüm süreçlerde ailelerimizin daha fazla yanında olacağız. Çocuklarımızı hayata hazırlarken onların aileleri ile olan iletişimleri, aile içi yaklaşımları çok yönlü başarılarında önemli rol oynuyor, Bunu daha da güçlü kılmak için ailelerimize yönelik kurs faaliyetlerimiz devam edecek. Projede 8 ana başlıkta toplam 44 saatlik eğitimler öğretmenlerimiz tarafından veriliyor.

Aile Okulu Projesinde verilen 44 saatlik eğitimin içeriğinde; Sosyal ve Duygusal Beceri Gelişimi, Aile İçi İletişim Becerileri, Akran İlişkileri, Bilinçli ve Güvenli Teknoloji Kullanımı, Çatışma ve Stres Yönetimi, Bağımlılık, Ahlaki Gelişim, Sağlıklı Beslenme ve Fiziksel Aktivite başlıkları yer almaktadır. Yine bu proje dahilinde 'Çevre ve İklim Değişikliği, İlk Yardım ve Trafik Öğreniyorum' olmak üzere üç farklı kursu da talep olması halinde açabilmekteyiz.

Bilinçli bir toplum, nitelikli insan kaynağı, sağlıklı bir gelecek için, okul-aile işbirliği her zaman önem arz etmiştir. Aile Okulu Projesi; okul aile işbirliklerinin güçlendirilmesi, aile ve okul tarafından çocuklarımızın bütün yönleriyle tanınması, aile içi iletişimin güçlendirilmesi, doğru zamanda etkin rehberlik, önleyici rehberlik çalışmaları için fırsat oluşturmaktadır. Örgün ve yaygın eğitimde öğrencisi olan tüm velilerimizi halk eğitimi merkezleri, okul ve diğer kurumlarımızda açtığımız Aile Okulu Veli Eğitimi kurslarımıza bekliyoruz. Çocuklarımızın aydınlık geleceğini, mutlu yarınlarını ailelerimizle birlikte kuracağız. Eğitimin gereğine inanarak bu kurslara dahil olan tüm velilerimize teşekkür ediyorum. Kurslarımız devam ediyor. Okul zillerimiz aileler içinde çalıyor. Hayat boyu öğrenciyiz."