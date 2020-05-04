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Zonguldak'ta 72 saat süren kısıtlama sona erdi

Zonguldak’ta koronavirüs ile mücadele kapsamında, 1-3 Mayıs tarihlerinde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Zonguldak'ta koronavirüs ile mücadele kapsamında, 1-3 Mayıs tarihlerinde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.


İçişleri Bakanlığı tarafından 31 il sınırları içinde 1- 3 Mayıs tarihleri arasında başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması, 72 saatlik sürenin ardından saat 00.00 itibarıyla sona erdi. 3 gün sessiz kalan kent merkezinde gece 00.00 ile birlikte kısıtlamanın sona ermesiyle bazı vatandaşlar araçları ile bazı vatandaşlar ise yaya olarak kent merkezine indi.

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