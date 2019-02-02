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Zonguldak'ta 919 paket cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde düzenlenen operasyonda, 919 paket cinsel içerikli çikolata, macun ve sprey ele geçirildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen operasyonda, 919 paket cinsel içerikli çikolata, macun ve sprey ele geçirildi.


Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Bartın'da bir işyerine ait olduğu tespit edilen 74 plakalı otomobili ilçe merkezinde durdurdu. Ekipler tarafından araçta yapılan aramalarda 919 adet cinsel içerikli, çikolata, macun ve sprey ele geçirdi. Gözaltına alınan sürücü hakkında kaçakçılık kanununa muhalefet, cinsel içerikli ürünler bulundurmak ve ticaretini yapmak suçundan yasal işlem yapıldı.


Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin konuyla ilgili çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

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